Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg
BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Fahren ohne Fahrerlaubnis kostet über 1.100 Euro, Vater zahlt
Hamburg (ots)
Am Dienstag wollte ein 25-jähriger türkischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Istanbul (SAW) reisen. Er stellte sich gegen 14:30 Uhr zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an und wurde durch Kräfte der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Oktober 2024 von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Itzehoe per Haftbefehl gesucht wurde. Tatvorwurf: fahrlässiges Fahren ohne Fahrerlaubnis. Es war eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu jeweils 35 Euro zu zahlen. Alternativ standen 15 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 81 Euro. Der Mann konnte das Geld selbst nicht zahlen und rief in der Not seinen Vater an. Dieser zahlte in der Landespolizeistation in Uetersen die geforderten 1.131 Euro ein. Anschließend wurde der Festgenommene aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und konnte seinen Flug in die Türkei antreten.
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