Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 50-Jähriger aus Ueckermünde vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Ueckermünde (ots)

Die Polizei sucht nach einem 50-jährigen Mann aus Ueckermünde, welcher unbekannten Aufenthalts ist und als vermisst gilt.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/48jet747

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 50-Jährigen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Jugendlichen machen? Wer hat den 50-Jährige gesehen? Hinweise nehmen die Polizei Ueckermünde unter der 039771 820, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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