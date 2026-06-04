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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 04.06.2026, gegen 16:15 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der BAB 20 Höhe der Anschlussstelle Jarmen mit Personenschaden gemeldet. Beim Eintreffen konnte ein alleinbeteiligter PKW Renault festgestellt werden. Dieser kam, nach derzeitigem Kenntnisstand, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge mehrfach. Der 49-jährige deutsche Fahrzeugführer wurde schwerstverletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Greifswald. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Verpackungen mit gekennzeichneten Gefahrgut (biologisches Material, wie Blut- und Stuhlproben, welches nach speziellen Verpackungs- und Transportvorschriften befördert werden muss). Da bei dem Unfall eine Verpackung beschädigt wurde, kam neben den eingesetzten Feuerwehren Jarmen und Gützkow, auch der Gefahrgutzug des Landkreises Vorpommern-Greifswald zum Einsatz. Aufgrund der daraus resultierenden Maßnahmen erfolgte eine mehrstündige Sperrung der Autobahn. Im Einsatz waren das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Grimmen, das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Altentreptow, das Polizeihauptrevier Anklam, die Autobahnmeisterei, die Feuerwehren Jarmen und Gützkow sowie der Gefahrgutzug des Landkreises.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführerin vom Dienst
EPHKin Verena Splettstößer
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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