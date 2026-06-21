Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260621 - 0784 Frankfurt - Innenstadt: Homophobe Beleidigung
Frankfurt (ots)
(rü) Am heutigen Morgen (21.06.2026) soll ein 20-Jähriger gegenüber einem 19-Jährigen homophobe Beleidigungen ausgesprochen haben.
Die angeforderte Streife traf gegen 02:15 Uhr am Rathenauplatz den Tatverdächtigen, den Geschädigten und weitere Zeugen an. Der Geschädigte berichtete, dass er zwei Mal durch den 20-jährigen Mann beleidigt worden sei.
Die Personalien aller beteiligten Personen wurden festgestellt. Gegen den 20-Jährigen wurde noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.
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