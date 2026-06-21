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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260621 - 0783 Frankfurt - Bockenheim: Verkehrsunfallflucht - Betrunkener Fahrer ohne Führerschein

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Samstag (20.06.2026) meldeten Zeugen gegen 13:25 Uhr bei der Polizei, dass es in der Bruno-Poelke-Straße zu einem Alleinunfall, also einem Unfall ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge, gekommen sein soll.

Die entsandte Polizeistreife stellte im Anschluss ein auf die Seite gekipptes Fahrzeug in einer an die Fahrbahn angrenzenden Grünfläche fest. Zeugen gaben an, dass der Fahrer fußläufig in Richtung einer Kleingartenanlage geflüchtet sein soll. Nach kurzer Zeit konnte die Streife eine männliche Person feststellen und festnehmen. Aktuell besteht der Verdacht, dass diese Person das Fahrzeug geführt haben soll. Der 17-Jährige war stark alkoholisiert und verfügt nicht über einen Führerschein. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Wie es zu dem Unfall kam, ist nun Teil der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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