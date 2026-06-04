Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei stoppt unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer

Braunschweig (ots)

A2, 03.06.2026, 18.05 Uhr

Verkehrskontrolle offenbart mehrere Straftaten

Vergangenen Mittwochabend meldete eine Zeugin der Polizei einen Lkw auf der A2, der Schlangenlinien fuhr. Im Bereich der Anschlussstelle Braunschweig-Ost, in Fahrtrichtung Hannover, konnten die Beamten der Autobahnpolizei den Lkw feststellen und eine Verkehrskontrolle durchführen. Durch die Fahrweise sowie das Reaktionsvermögen und das Verhalten des 40-jährigen Fahrers erhärtete sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Aufgrund dessen wurde dem 40-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorsorglich sichergestellt. Weitere Ermittlungen zu dem Fahrer ergaben zudem, dass der 40-Jährige aufgrund einer zurückliegenden Straftat zur Festnahme ausgeschrieben war. Die eingesetzten Beamten nahmen ihn daraufhin kurzzeitig fest. Nach der Zahlung des im Haftbefehl festgesetzten Geldbetrages konnte er die Dienststelle allerdings wieder verlassen. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass dem 40-Jährigen das Führen von Kraftfahrzeugen im Bundesgebiet nach dem Ablauf einer Sperrfrist bis auf Weiteres behördlich untersagt war. Es wurden Strafverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

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