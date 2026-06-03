Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Versuchte räuberische Erpressung

Braunschweig (ots)

Hugo-Luther-Straße, 03.06.2026, 00:20 Uhr

Unbekannter flüchtet ohne Beute

In der vergangenen Nacht kam es im Westlichen Ringgebiet zu einer versuchten Raubstraftat. Ein bislang unbekannter Mann klingelte am Fenster eines Kiosks. Als der 29-jährige Besitzer die Scheibe öffnete, forderte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld. Dabei hielt er ein Messer in der Hand, mit dem er dem Kioskbesitzer drohte. Nachdem der Herausgabe von Geld abgelehnt wurde entwickelte sich ein Streit, bei dem der 29-Jährige ebenfalls ein Brotmesser in die Hand nahm. Schließlich flüchtete der bislang unbekannte Täter nach Norden in Richtung des Ringgleises. Die Kriminalpolizei nahm eine Strafanzeige auf. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Mann geben können. Er trug eine graue oder schwarze Kapuzenjacke und eine blaue Jeans und war etwa 1,80m groß. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 entgegen.

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