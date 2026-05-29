Polizei Braunschweig

POL-BS: 4-Jährige nach Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Güldenstraße

29.05.26, 10.20 Uhr

PKW-Fahrer entfernt sich vom Unfallort

Am heutigen Vormittag ist es auf der Güldenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Mutter wollte dabei mit ihren Kindern die Güldenstraße in Höhe der Malertwete queren. Ihre vierjährige Tochter ist dann ohne stehen zu bleiben und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße gelaufen. Die Mutter konnte das Kind nicht mehr festhalten. Aus Richtung Radeklint näherte sich zeitgleich ein PKW, so dass es zum Zusammenstoß kam. Das vierjährige Mädchen stürzte dadurch zu Boden.

Während die Mutter sich um ihre Tochter kümmerte, entfernte sich der beteiligte PKW vom Unfallort. Ein Zeuge gab an, dass es sich bei dem PKW um einen älteren dunkelblauen Renault Clio gehandelt habe. Dieser sei die Güldenstraße weitergefahren und dann in die Sonnenstraße Richtung Altstadtmarkt abgebogen.

Nach Erstversorgung durch einen Rettungswagen wurde das Mädchen vorsorglich mit Schürfwunden in ein Krankenhaus verbracht.

Nach Einleitung eines Verfahrens wegen Verkehrsunfallflucht, werden nun weitere Zeugen des Unfalls gesucht. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell