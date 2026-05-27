Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei und Feuerwehr bewältigen Einsatz Hand in Hand

Braunschweig (ots)

Nordstadt, 24.05.2026, 19:15 Uhr

Einsatzkräfte verhindern Eskalation

Am vergangenen Sonntagabend kam es in der Nordstadt in Braunschweig zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Berufsfeuerwehr. Nach einer zunächst gemeldeten Körperverletzung sollte eine Wohnung auf richterliche Anordnung nach einem unterschlagenen Handy durchsucht werden. Vor Ort zeigte sich der 48-jährige Bewohner gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ und weigerte sich die Tür zu öffnen. Von seinem Balkon aus drohte er damit sich das Leben zu nehmen. Eine geplante zwangsweise Türöffnung durch die Feuerwehr wurde daraufhin zunächst abgebrochen. Anschließend wurden gemeinsam mit der Feuerwehr entsprechende Schutzmaßnahmen für den 48-Jährigen getroffen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle durch den Aufbau von Sprungkissen und stellte gemeinsam mit Rettungsdienst und Notarzt die medizinische Versorgung sicher. Parallel hielten die eingesetzten Polizeibeamten Kontakt zu dem Mann und koordinierten weiterführende polizeiliche Maßnahmen. Währenddessen warf der im psychischen Ausnahmezustand befindliche 48-Jährige von seinem Balkon aus Mobiliar in Richtung der eingesetzten Polizisten. Als alle potenziellen Gefahren ausgeschlossen werden konnten, betrat die Polizei mit Hilfe einer Ramme die Wohnung und konnte den 48-Jährigen schließlich widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Im Gewahrsam leistete er allerdings weiterhin Widerstand gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Es bestand zudem der Verdacht, dass der 48-Jährige Medikamente konsumiert hat. Folglich wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seines anzunehmenden psychischen Ausnahmezustandes wurde der 48-Jährige anschließend zur weiteren medizinischen sowie psychologischen Betreuung in eine Fachklinik eingewiesen. Während des Einsatzes wurden weder Einsatzkräfte noch Unbeteiligte verletzt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell