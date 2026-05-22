Polizei Braunschweig

POL-BS: Beleidigungen über soziale Plattformen

Braunschweig (ots)

Braunschweig

19.05.26 Ermittlungen aufgenommen

Am 19. Mai war Deutscher Diversitätstag! Diesbezüglich hat auch die Polizei Braunschweig "Flagge gezeigt" und eine entsprechende Fahne an der Polizeiliegenschaft in der Friedrich-Voigtländer-Straße gehisst. Nach einer Darstellung auf polizeieigenen Social-Media Kanälen kam es in Form von Kommentierungen zu ehrverletzenden Beleidigungen, wodurch Menschen aufgrund von Ansichten, Lebensweisen oder ihrer Weltanschauungen herabgewürdigt wurden. Entsprechend hat das zuständige Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Braunschweig Strafverfahren eingeleitet. Losgelöst davon, ist ein derartiges Verhalten in heutigen Zeiten, wo Toleranz ein Grundpfeiler unseres Zusammenlebens sein sollte, nicht hinnehmbar.

Thomas Bodendiek, Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig hat dazu klare Worte: "Mein Verständnis von Demokratie ist ein offener, von Respekt und Toleranz geprägter Meinungsaustausch, der auch unterschiedliche Sichtweisen zulässt. Die im Zusammenhang mit dem Hissen der Regenbogenflagge auf dem hiesigen Polizeigelände in sozialen Medien teilweise erfolgten Reaktionen sind für mich damit nicht Einklang zu bringen und absolut inakzeptabel."

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell