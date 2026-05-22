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Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Gefährdung des Straßenverkehrs

Braunschweig (ots)

Hannoversche Straße/Neustadtring, 08.05.2026, 15:30 Uhr

Radfahrerin beim Abbiegen beinahe angefahren

In der ersten Maiwoche kam es am Freitagnachmittag zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein Polizeibeamter beobachtete außerhalb seiner Dienstzeit, wie ein weißer VW über die B1 nach Braunschweig fuhr und dabei wiederholt auf die Gegenfahrspur geriet. Durch schlagartiges Lenken scherte das Fahrzeug wieder ein. An der Kreuzung Neustadtring/Celler Straße bog das Fahrzeug nach rechts in Richtung Innenstadt ab. Eine Radfahrerin, die bei Grünlicht die Fahrbahn in Richtung Rudolfsplatz querte übersah der 55-jährige Fahrer. Nur eine Gefahrenbremsung der Radfahrerin verhinderte den Zusammenstoß. Nach einer anschließenden Verkehrskontrolle fertigte die Polizei eine Strafanzeige. Darüber hinaus sucht die Polizei nach Zeugen oder anderen Personen, die von der Fahrweise des weißen VW Caddy betroffen waren oder gefährdet wurden - insbesondere die Radfahrerin, die zum Bremsen gezwungen war. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Süd unter 0531-476 3515 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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