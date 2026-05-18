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Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme nach Brandanschlag auf Feuerwehr

Braunschweig (ots)

BS, Feuerwehrstraße

07.05.26, 19.30 Uhr

17-Jähriger für die jüngsten Vorfälle bei der Hauptfeuerwache dringend tatverdächtig

Bereits am Abend des 07. Mai konnte durch Polizeibeamte ein junger Mann festgenommen werden, der dringend tatverdächtig ist, am 27. April mit einer Schreckschusswaffe auf Feuerwehrleute der Hauptwache in Braunschweig geschossen zu haben sowie am 02. Mai einen Brandanschlag in der Feuerwehrstraße begangen zu haben. (wir berichteten)

Nach den beiden Taten sind Feuerwehrkameraden am 07. Mai gegen 19.30 Uhr von einem Einsatz in die Hauptwache zurückgekehrt. Im Bereich vor der Wache konnte dabei eine Person erkannt werden, die vom Aussehen dem Täter der vorangegangenen Taten entspricht. Umgehend wurde die Polizei informiert. Nach Ansprache durch die Feuerwehrkameraden flüchtete der junge Mann auf seinem Fahrrad. Nachdem zunächst sogar Feuerwehrleute die Verfolgung des Mannes aufgenommen hatten, wurde diese durch zügig eintreffende Polizeibeamte fortgeführt. Nach einer längeren Flucht über mehrere Kilometer konnte der Flüchtige schließlich in einer Gartenparzelle in der Beethovenstraße gestellt und festgenommen werden.

Bei dem jungen Mann handelt es sich um einen 17-jährigen Braunschweiger.

Durch sich anschließende Maßnahmen der zuvor eingerichteten Ermittlungsgruppe, konnten Anhaltspunkte erlangt werden, die den dringenden Tatverdacht begründen, dass der Festgenommene für die Taten an der Hauptfeuerwehrwache verantwortlich ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen verfügt.

Im Rahmen von Vernehmungen und nach einer medizinischen Begutachtung wurde festgestellt, dass der Jugendliche ein psychisches Krankheitsbild aufweist. Folglich wurde er mit Beschluss in eine entsprechende Fachklinik eingewiesen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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