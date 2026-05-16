Polizei Braunschweig

POL-BS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A2

Braunschweig (ots)

A2 Rtg. Berlin, AK Wolfsburg

16.05.26, 02.25 Uhr

Fußgänger von LKW erfasst

In den heutigen frühen Morgenstunden hat ein 42-Jähriger mit seinem Sattelzug die A2 in Richtung Berlin befahren. Im Autobahnkreuz Wolfsburg querte plötzlich ein Fußgänger von Norden nach Süden alle Fahrstreifen der Autobahn. Auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Berlin wurde er dann von dem Sattelzug erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt der 32-jährige Fußgänger tödliche Verletzungen, so dass er noch vor dem Eintreffen alarmierter Rettungskräfte verstarb.

Kurz zuvor wurde der Polizei bereits ein weiterer Verkehrsunfall im Autobahnkreuz Wolfsburg gemeldet, wobei ein über die A2 aus Richtung Berlin kommender PKW auf die A39 Richtung Kassel fahren wollte. In der Kurve ist der PKW dann von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert. Insassen wurden nach dem Unfall im PKW allerdings nicht festgestellt.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der 32-Jährige im Autobahnkreuz alleinbeteiligt mit seinem PKW verunfallt ist. Anschließend hat er fußläufig die Unfallstelle verlassen und die A2 überquert. Dabei wurde er dann vom Sattelzug erfasst.

Zwecks Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste anschließend sowohl der Zubringer zur A39 sowie die A2 in Richtung Berlin und der Parallelfahrstreifen in Richtung Hannover gesperrt werden. Heute Morgen fanden bei Tageslicht weitere qualifizierte Untersuchungen der Unfallstelle statt, wodurch es zu weiteren Sperrungen kam. Ein Gutachter wurde ebenfalls angefordert.

Die Ermittlungen dauern an.

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