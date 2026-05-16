PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A2

Braunschweig (ots)

A2 Rtg. Berlin, AK Wolfsburg

16.05.26, 02.25 Uhr

Fußgänger von LKW erfasst

In den heutigen frühen Morgenstunden hat ein 42-Jähriger mit seinem Sattelzug die A2 in Richtung Berlin befahren. Im Autobahnkreuz Wolfsburg querte plötzlich ein Fußgänger von Norden nach Süden alle Fahrstreifen der Autobahn. Auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Berlin wurde er dann von dem Sattelzug erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt der 32-jährige Fußgänger tödliche Verletzungen, so dass er noch vor dem Eintreffen alarmierter Rettungskräfte verstarb.

Kurz zuvor wurde der Polizei bereits ein weiterer Verkehrsunfall im Autobahnkreuz Wolfsburg gemeldet, wobei ein über die A2 aus Richtung Berlin kommender PKW auf die A39 Richtung Kassel fahren wollte. In der Kurve ist der PKW dann von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert. Insassen wurden nach dem Unfall im PKW allerdings nicht festgestellt.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der 32-Jährige im Autobahnkreuz alleinbeteiligt mit seinem PKW verunfallt ist. Anschließend hat er fußläufig die Unfallstelle verlassen und die A2 überquert. Dabei wurde er dann vom Sattelzug erfasst.

Zwecks Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste anschließend sowohl der Zubringer zur A39 sowie die A2 in Richtung Berlin und der Parallelfahrstreifen in Richtung Hannover gesperrt werden. Heute Morgen fanden bei Tageslicht weitere qualifizierte Untersuchungen der Unfallstelle statt, wodurch es zu weiteren Sperrungen kam. Ein Gutachter wurde ebenfalls angefordert.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 10:49

    POL-BS: Trickdiebe bestehlen Seniorin

    Braunschweig (ots) - Östliches Ringgebiet, 12.05.2026, 11.00 Uhr Falsche Polizeibeamte erbeuten einen hohen Geldbetrag Am vergangenen Dienstagvormittag erhielt eine 80-jährige Braunschweigerin einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Dieser behauptete, es habe in der Nachbarschaft vermehrt Raubüberfälle gegeben. Zudem sei bei einem bereits festgenommenen Täter eine Liste aufgefunden worden, auf der auch ihr ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 13:25

    POL-BS: Polizei stellt Täter nach Flucht

    Braunschweig (ots) - Autobahnkreuz Braunschweig-Süd, 12.05.2026, 05.50 Uhr Alkoholisierter Fahrer und Mitfahrer flüchten nach Verkehrsunfall Am frühen Dienstagmorgen ist ein Pkw ohne fremde Beteiligung im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd verunfallt. Ein weißer Citroen kam in der Schleife zur A39 in Richtung Kassel aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Pkw zunächst ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 14:38

    POL-BS: Erst Straßenbahnfahrerin angegriffen - dann Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

    Braunschweig (ots) - BS-Weststadt, Weserstraße 09.05.26, 23.20 Uhr 45-Jähriger in Gewahrsam genommen Am späten Samstagabend hat ein alkoholisierter Mann an der Haltestelle "Rathaus" eine Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Weststadt bestiegen. Bereits während der Fahrt hat die 51-jährige Straßenbahnführerin bemerkt, dass der Mann eingeschlafen ist. An der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren