Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Braunschweig (ots)

Östliches Ringgebiet, 12.05.2026, 11.00 Uhr

Falsche Polizeibeamte erbeuten einen hohen Geldbetrag

Am vergangenen Dienstagvormittag erhielt eine 80-jährige Braunschweigerin einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Dieser behauptete, es habe in der Nachbarschaft vermehrt Raubüberfälle gegeben. Zudem sei bei einem bereits festgenommenen Täter eine Liste aufgefunden worden, auf der auch ihr Name verzeichnet sei. Aus diesem Grund kündigte der falsche Polizeibeamte an, einen "Kollegen" zu schicken, der das Bargeld zur angeblich sicheren Verwahrung abholen werde. Hierbei vereinbarte der Mann mit der Seniorin sogar ein Passwort. Währenddessen erschien an der Haustür der Seniorin wie angekündigt ein vermeintlicher Polizist. Die Braunschweigerin übergab dem Mann wie vereinbart Bargeld, nachdem dieser das zuvor vereinbarte Passwort genannt hatte. Der Betrüger fragte die 80-Jährige daraufhin allerdings nach noch mehr Geld, woraufhin sie ihm weitere tausend Euro überreichte. Anschließend verabschiedete sich der Mann wieder. Bei dem weiterhin geführten Telefonat mit dem falschen Polizeibeamten erkundigte sich dieser nach der erfolgten Geldübergabe zudem nach weiterem Geld auf der Bank, woraufhin die Seniorin den Betrug erkannte und das Gespräch beendete. Kurz darauf wählte die 80-Jährige eigenständig den Notruf und schilderte den Beamten, was geschehen war. Die Seniorin überreichte dem vermeintlichen Polizisten Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Der Sachverhalt wurde durch den Kriminaldauerdienst aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Bei der Polizei gehen fast täglich Hinweise zu betrügerischen Anrufen durch Falsche Polizeibeamte ein. Die Polizei rät deshalb, bei solchen Anrufen direkt aufzulegen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern ziehen sie stets Vertrauenspersonen hinzu oder kontaktieren Sie im Zweifel die Polizei unter 110. Bleiben Sie besonders wachsam, wenn Sie eine unbekannte Person um die Herausgabe einer großen Summe Bargeld auffordert und geben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände heraus.

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