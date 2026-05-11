Polizei Braunschweig

POL-BS: Erst Straßenbahnfahrerin angegriffen - dann Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Braunschweig (ots)

BS-Weststadt, Weserstraße

09.05.26, 23.20 Uhr

45-Jähriger in Gewahrsam genommen

Am späten Samstagabend hat ein alkoholisierter Mann an der Haltestelle "Rathaus" eine Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Weststadt bestiegen. Bereits während der Fahrt hat die 51-jährige Straßenbahnführerin bemerkt, dass der Mann eingeschlafen ist. An der Handhaltestelle "Weserstraße" versuchte die Frau den Fahrgast zu wecken, was ihr mit Mühe auch gelang. Dieser reagierte jedoch sofort aggressiv, so dass sich die Tramfahrerin in ihre Fahrerkabine flüchtete. Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann folgte ihr und bedrängte und beschimpfte sie durch die geschlossene Fenstertür der Kabine. Des Weiteren schlug und spuckte er gegen die Scheibe, griff durch eine Öffnung und schlug nach der Fahrerin. Außerdem gelang es ihm, eine Wasserflasche zu greifen, womit er die 51-Jährige bewarf. Vorsorglich hatte die Bahnführerin bereits ihre Leitstelle und die Polizei alarmiert.

Die eintreffenden Beamten führten den Mann zunächst aus der Straßenbahn. Auch den Einsatzkräften gegenüber verhielt sich der Mann aggressiv, beleidigte sie und trat ihnen mit geballten Fäusten entgegen. Infolgedessen sollten ihm Handfesseln angelegt werden. Dagegen wehrte er sich und trat sogar einem Beamten gegen sein Bein. Das Anlegen der Handfesseln erfolgte sodann unter Zwangsanwendung. Anschließend wurde er dem Zentralen Polizeigewahrsam zugeführt.

Die 51-jährige Straßenbahnführerin wurde das Einwirken des Mannes leicht verletzt.

Die Durchführung eines Atemalkoholtests war aufgrund des Verhaltens und der Alkoholisierung des Mannes nicht möglich. Ein Staatsanwalt ordnete deshalb die Entnahme einer Blutprobe an. Für den Rest der Nacht verblieb er im Gewahrsam.

Gegen den 45-Jährigen wurden u.a. Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung eingeleitet.

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