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Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei stellt Täter nach Flucht

Braunschweig (ots)

Autobahnkreuz Braunschweig-Süd, 12.05.2026, 05.50 Uhr

Alkoholisierter Fahrer und Mitfahrer flüchten nach Verkehrsunfall

Am frühen Dienstagmorgen ist ein Pkw ohne fremde Beteiligung im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd verunfallt. Ein weißer Citroen kam in der Schleife zur A39 in Richtung Kassel aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Pkw zunächst mit mehreren Bäumen bis er auf der gegenüberliegenden Seite an der Schutzplanke zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß wurden die Bäume entwurzelt. Anschließend verließen der Fahrer und sein Mitfahrer den verunfallten Pkw und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Bei einer anschließenden Fahndung mit einer vorliegenden Täterbeschreibung konnten ein 39-Jähriger und ein 43-Jähriger gestellt werden. Bei einem der Männer handelte es sich um den Eigentümer des verunfallten Citroen. Beide Männer waren zu dem Zeitpunkt deutlich alkoholisiert. Aufgrund dessen wurde ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen. Offensichtliche Verletzungen konnten bei den Männern nicht festgestellt werden. Der Pkw sowie die Führerscheine wurden beschlagnahmt. Bestandteil der Ermittlungen ist nun aufzuklären, welcher der beiden Männer mit dem Pkw gefahren ist. Erste Erkenntnisse ergaben zudem, dass die angebrachten Kennzeichen vermutlich gefälscht sind. Die Fahrbahn musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Aufnahme des Unfalles für rund 2,5 Stunden gesperrt werden. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe beläuft sich eine 5-stellige Summe im unteren Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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