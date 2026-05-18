Polizei Braunschweig

POL-BS: Tätlicher Angriff mit Auto

Braunschweig (ots)

Alte Frankfurter Straße/Theodor-Heuss-Straße, 15.05.2026, 15.25 Uhr

Autofahrer missachtet Unfallabsicherung und verletzt Beamten

Im Kreuzungsbereich Alte Frankfurter Straße / Theodor-Heuss-Straße kam es im Rahmen eines vorausgegangenen Verkehrsunfalles zu einem Polizeieinsatz. Zur Absicherung der Unfallstelle sowie zur Durchführung der Verkehrsunfallaufnahme regelte eine Funkstreifenwagenbesatzung in dem Bereich den Verkehr. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Braunschweig missachtete im Verlauf der Verkehrsregelung die Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten. Hierbei beschleunigte der 57-Jährige seinen weißen VW Golf plötzlich stark und fuhr gezielt auf eine im Unfallbereich eingesetzte Polizeibeamtin zu. Durch das schnelle Eingreifen eines weiteren Polizeibeamten konnte der VW Golf allerdings zunächst gestoppt werden. Der Autofahrer fuhr jedoch erneut los und schleifte den einschreitenden Polizeibeamten mehrere Meter mit seinem Fahrzeug mit. Dieser griff zu diesem Zeitpunkt durch das Fenster in das Innere des VW Golf, um den Fahrer zu stoppen. Der VW Golf kam erst ein bis zwei Meter vor der verkehrsregelnden Polizeibeamtin endgültig zum Stehen. Beim anschließenden Herausführen aus dem Auto leistete der 57-Jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Aufgrund einer bekannten Diabetes-Erkrankung und einer aktuellen Unterzuckerung sowie der Einnahme verschiedener Medikamente wurde der 57-Jährige durch den Rettungsdienst medizinisch begutachtet und behandelt. Zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Fahrtauglichkeit wurde dem 57-Jährigen anschließend eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der 27-jährige Polizeibeamte erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen an der Schulter. Er konnte seinen Dienst allerdings fortsetzen. Es wurden u.a. Strafverfahren wegen tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte und wegen des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.

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