Polizei Braunschweig

POL-BS: Jugendliche mit Baseballschläger bedroht - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße

09.05.26, 14.00 Uhr

Täter und Opfer unbekannt

Am frühen Samstagnachmittag des 09. Mai meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Celler Straße zu Streitigkeiten zwischen zwei Jugendlichen und einem männlichen PKW-Führer gekommen ist. Infolge sei der PKW-Fahrer ausgestiegen und bedrohe die Jugendlichen nun mit einem Baseballschläger.

Umgehend wurden daraufhin Funkstreifenbesatzungen zum Ereignisort entsandt.

Vor Ort konnte daraufhin nur noch der Hinweisgeber angetroffen werden. Gegenüber den Beamten gab er an, dass sich sowohl der PKW-Führer, als auch die Jugendlichen entfernt hätten, nachdem er sich schützend zwischen die Widersacher gestellt habe. Verletzt wurde niemand.

Die Jugendlichen beschreibt der Zeuge als 13-16 Jahre alt, einer sei mit einem E-Scooter gefahren und habe lange blonde Haare, der andere sei mit einem Fahrrad unterwegs gewesen.

Der PKW-Führer mit dem Baseballschläger sei ca. 40 Jahre alt gewesen, 190cm groß, breit gebaut und habe einen Kurzhaarschnitt getragen. Bekleidet sei er mit einem weißen T-Shirt und Blue-Jeans gewesen. Zudem sei er in Begleitung einer Frau gewesen.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Bedrohung werden nun sowohl die beiden Jugendlichen, als auch weitere Zeugen des Vorfalls gesucht.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315 entgegen.

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