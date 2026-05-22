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Polizei Braunschweig

POL-BS: Tödlicher Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

L473 zwischen Timmerlah und Groß Gleidingen, 22.05.2026, 07.55 Uhr

Motorradfahrer verstirbt an der Unfallstelle

Heute Morgen kam es auf der L473 zwischen Timmerlah und Groß Gleidingen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 22-Jährige befuhr die Landstraße in Richtung Timmerlah, als er mehrere Fahrzeuge vor ihm überholen wollte. Während des Überholvorganges des Motorradfahrers scherte ein 44-jähriger Fahrer mit seinem Volvo aus der Fahrzeugschlange aus, um diese ebenfalls zu überholen. Aufgrund dessen wich der 22-Jährige nach links auf einen Grünstreifen aus und prallte anschließend gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt. In Folge des Unfalles wurde die L473 zwischen Timmerlah und Groß Gleidingen für die Verkehrsunfallaufnahme sowie die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen vollgesperrt. Die Vollsperrung dauerte rund vier Stunden an. Zur qualifizierten Untersuchung der Unfallstelle wurde ein Gutachter angefordert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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