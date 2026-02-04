Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Urkundenfälschung bei umgeleitetem Flug am Flughafen Stuttgart festgestellt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am 03.02.2026 haben Bundespolizisten am Flughafen Stuttgart bei einem 25-jährigen albanischen Staatsangehörigen eine auffällige Dokumentenkonstellation festgestellt. Der ursprünglich nach Frankfurt geplante Flug aus Barcelona musste aufgrund der Wetterlage in Stuttgart landen.

Im Zuge einer Dokumentensichtung legte die betroffene Person einen albanischen Reisepass vor und gab an, in Spanien wohnhaft zu sein. Bei der Durchsicht des Reisedokuments stellten die eingesetzten Beamten weitere Dokumente in der Passhülle fest. Hierbei handelte es sich um eine griechische Identitätskarte sowie einen griechischen Führerschein. Auf gezielte Nachfragen zu den Dokumenten machte die Person keine Angaben.

Die anschließende Prüfung erhärtete den Verdacht eines Urkundendelikts. Beide griechischen Dokumente wurden als Totalfälschungen eingestuft. Es wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und dem Versuch der Einfuhr falscher amtlicher Ausweise eingeleitet.

