Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl mit hoher Ersatzfreiheitsstrafe am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Vergangenes Wochenende haben Bundespolizisten am Flughafen Stuttgart einen 44-jährigen türkischen Staatsangehörigen festgenommen.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle nach Belgrad haben die Beamten festgestellt, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen vorliegt. Er war wegen Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Es besteht eine Restfreiheitsstrafe von 568 Tagen. Hierbei wurden ihm 162 Tage aus der Untersuchungshaft angerechnet. Die Beamten lieferten den Mann im Anschluss der Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart- Stammheim ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart
Dennis Sommerfeld
Telefon: 0711 78781 - 1021
E-Mail: pressestelle.flughafen.stuttgart@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

