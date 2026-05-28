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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Koks in der Handtasche gefunden

Sohland / Spree (ots)

27.05.2026 | 01:25 Uhr | Sohland / Spree

Bundespolizisten stoppten in der Nacht zum 27. Mai 2026 in Sohland / Spree in der Nähe zur Tschechischen Republik um 01:25 Uhr drei bulgarische Staatsangehörige, die mit einem Opel Astra auf der B 98 unterwegs waren.

Während sich der 30-jährige Fahrer und die 42-jährige Beifahrerin ordnungsgemäß ausweisen konnten, war dies der 31-jährigen Mitfahrerin auf der Rückbank nicht möglich. Sie hatte keine Reise- oder Identitätsdokumente dabei. Es stellte sich heraus, dass gegen sie eine Einreisesperre besteht und sie sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Während der Durchsuchung fanden die Beamten eine kleine Menge eines weißen Pulvers in ihrer Handtasche. Es handelt sich laut Schnelltest um 0,28 Gramm Kokain.

Die Bulgarin muss sich nun wegen des unerlaubten Aufenthaltes und wegen ihres Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Aufgrund der Tatsache, dass der Aufgriff in keinem direkten Zusammenhang mit einer Einreise aus dem Ausland steht, hat die Landespolizei die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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