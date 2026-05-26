PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Grenzkontrollen am Pfingstwochenende - Drogen in Unterwäsche entdeckt

Zittau, Neugersdorf, Großpostwitz, Wilthen, Neukirch (ots)

22.-26.05.2026 | Zittau, Neugersdorf, Großpostwitz, Wilthen, Neukirch

Die Bundespolizei hat am vergangenen Pfingstwochenende im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen im Grenzgebiet des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien unerlaubt eingereiste Personen in das Herkunftsland zurückgewiesen und weitere Straftaten aufgedeckt. Zwischen dem 22. und dem 24. Mai 2026 stoppten die Beamten in Neugersdorf und Zittau fünf ukrainische Staatsangehörige im Alter zwischen 23 und 53 Jahren sowie zwei 28- und 37-jährige Männer aus dem Kosovo weil sie keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorweisen konnten. Sie wurden nach Polen und Tschechien zurückgewiesen.

Ohne Führerschein waren am 22. Mai in Seifhennersdorf ein 61-jähriger Tscheche mit einem Transporter und am 23. Mai in Zittau ein 57-jähriger Tscheche mit einem zu schweren Gespann unterwegs. Am 24. Mai stoppte eine Streife in Großpostwitz einen 15-jährigen deutschen Jugendlichen, der mit einem nicht versicherten E-Roller unterwegs war.

Am 24. Mai saßen in einem aus Polen eingereisten Flixbus ein 16-jähriger Deutscher sowie eine 17-jährige Deutsche. Bei ihnen wurden in BH und Slip geringe Mengen Cannabis, mutmaßliches Amphetamin und rezeptpflichtige Tilidin-Tabletten gefunden. Beamte des deutsch-tschechischen Fahndungsteams waren auf die beiden Schmuggler aus Dresden aufmerksam geworden.

Außerdem entdeckten die Beamten am Wochenende am Bahnhof Wilthen und am Bahnhaltepunkt Neukirch / Lausitz (Ost) insgesamt etwa 45 Quadratmeter Graffiti, die Unbekannte angebracht hatten.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Straßenverkehrsgesetz, gegen das Konsum-Cannabis-Gesetz, gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Strafgesetzbuch ein. Die Personen verblieben auf freiem Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 11:33

    BPOLI EBB: Hinweis in eigener Sache

    Zittau, Neugersdorf (ots) - Die Bundespolizei Ebersbach weist alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass seit dem 21. Mai 2026 die Kontrollstellen Zittau- Friedensstraße, B 178n bei Zittau und S 148 bei Neugersdorf mit Fahrbahnschwellen zur Geschwindigkeitsreduzierung ausgestattet wurden. Hintergrund ist, dass sich die bisher getroffenen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung für die Sicherheit der eingesetzten ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 11:32

    BPOLI EBB: Mann fällt aus Zug auf die Gleise - Zeugen gesucht

    Sohland an der Spree (ots) - Zu einem etwas kuriosen Vorfall kam es am 21. Mai 2026 gegen 01:00 Uhr kurz vor dem Nahverkehrshalt Sohland a.d. Spree. Durch Bauarbeiten am Bahnübergang Sohland musste die Regionalbahn 76563, welche sich auf dem Weg von Dresden nach Zittau befand, kurz auf freier Strecke halten, bevor sie den Bahnübergang passieren konnte. Ein Bahnreisender samt Hund dachte, er sei bereits am Haltepunkt in ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 10:45

    BPOLI EBB: Entgegen Einreiseverbot nach Deutschland

    BAB 4 bei Kleinbautzen (ots) - 29.04.2026 | 22:50 Uhr | BAB4 / Kleinbautzen Zivilfahnder der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen kontrollierten am 29. April 2026 auf einem BAB4-Parkplatz zwischen Bautzen und Görlitz um 22:50 Uhr einen Letten. Der 52-jährige Mann war entgegen einer Einreisesperre mit seinem PKW aus Polen kommend eingereist und wurde nun in Gewahrsam genommen. Die Bundespolizei ermittelt wegen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren