Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Grenzkontrollen am Pfingstwochenende - Drogen in Unterwäsche entdeckt

Zittau, Neugersdorf, Großpostwitz, Wilthen, Neukirch (ots)

22.-26.05.2026 | Zittau, Neugersdorf, Großpostwitz, Wilthen, Neukirch

Die Bundespolizei hat am vergangenen Pfingstwochenende im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen im Grenzgebiet des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien unerlaubt eingereiste Personen in das Herkunftsland zurückgewiesen und weitere Straftaten aufgedeckt. Zwischen dem 22. und dem 24. Mai 2026 stoppten die Beamten in Neugersdorf und Zittau fünf ukrainische Staatsangehörige im Alter zwischen 23 und 53 Jahren sowie zwei 28- und 37-jährige Männer aus dem Kosovo weil sie keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorweisen konnten. Sie wurden nach Polen und Tschechien zurückgewiesen.

Ohne Führerschein waren am 22. Mai in Seifhennersdorf ein 61-jähriger Tscheche mit einem Transporter und am 23. Mai in Zittau ein 57-jähriger Tscheche mit einem zu schweren Gespann unterwegs. Am 24. Mai stoppte eine Streife in Großpostwitz einen 15-jährigen deutschen Jugendlichen, der mit einem nicht versicherten E-Roller unterwegs war.

Am 24. Mai saßen in einem aus Polen eingereisten Flixbus ein 16-jähriger Deutscher sowie eine 17-jährige Deutsche. Bei ihnen wurden in BH und Slip geringe Mengen Cannabis, mutmaßliches Amphetamin und rezeptpflichtige Tilidin-Tabletten gefunden. Beamte des deutsch-tschechischen Fahndungsteams waren auf die beiden Schmuggler aus Dresden aufmerksam geworden.

Außerdem entdeckten die Beamten am Wochenende am Bahnhof Wilthen und am Bahnhaltepunkt Neukirch / Lausitz (Ost) insgesamt etwa 45 Quadratmeter Graffiti, die Unbekannte angebracht hatten.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Straßenverkehrsgesetz, gegen das Konsum-Cannabis-Gesetz, gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Strafgesetzbuch ein. Die Personen verblieben auf freiem Fuß.

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