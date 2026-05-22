Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann fällt aus Zug auf die Gleise - Zeugen gesucht

Sohland an der Spree (ots)

Zu einem etwas kuriosen Vorfall kam es am 21. Mai 2026 gegen 01:00 Uhr kurz vor dem Nahverkehrshalt Sohland a.d. Spree. Durch Bauarbeiten am Bahnübergang Sohland musste die Regionalbahn 76563, welche sich auf dem Weg von Dresden nach Zittau befand, kurz auf freier Strecke halten, bevor sie den Bahnübergang passieren konnte.

Ein Bahnreisender samt Hund dachte, er sei bereits am Haltepunkt in Sohland angekommen und öffnete die Tür der Regionalbahn, da diese grün blinkte. Was er nicht wusste, die Regionalbahn befand sich auf freier Strecke und es war somit kein Bahnsteig vorhanden. Der Mann fiel ins Gleisbett und verletzte sich leicht. Ein mitreisender Fahrgast half dem Mann und seinem Hund zurück in die Bahn. Diese setzte anschließend die Fahrt bis zum Haltepunkt Sohland fort, wo der Mann samt Hund den Zug verließ.

Die Bundespolizei Ebersbach bittet zur Aufklärung der Umstände des Vorfalls weitere Fahrgäste der betreffenden Regionalbahn, sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell