Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Hinweis in eigener Sache

Zittau, Neugersdorf (ots)

Die Bundespolizei Ebersbach weist alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass seit dem 21. Mai 2026 die Kontrollstellen Zittau- Friedensstraße, B 178n bei Zittau und S 148 bei Neugersdorf mit Fahrbahnschwellen zur Geschwindigkeitsreduzierung ausgestattet wurden.

Hintergrund ist, dass sich die bisher getroffenen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung für die Sicherheit der eingesetzten Polizisten als nicht ausreichend erwiesen haben. Ständige Geschwindigkeitsübertretungen führten zu Gefahrensituationen in den Kontrollpunkten. Der Einbau der Fahrbahnschwellen soll zur Erhöhung der Sicherheit für die Einsatzkräfte beitragen

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