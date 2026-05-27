Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Vietnamesen über Grenze gebracht

Zittau, Seifhennersdorf (ots)

25.05.2026 | 23:50 Uhr | Seifhennersdorf 27.05.2026 | 01:50 Uhr | Zittau

...haben in den vergangenen zwei Nächten in Zittau und Seifhennersdorf zwei Landsleute mit ihren PKW.

In der Nacht zum 26. Mai 2026 stoppten Beamte der Fahndungsgruppe Grenze der sächsischen Landespolizei um 23:50 Uhr in der Seifhennersdorfer Zollstraße einen gerade aus Tschechien eingereisten 5er BMW aus Berlin. Bei dem Beifahrer handelte es sich um einen 43 Jahre alten Mann aus Vietnam, der weder Reisepass noch Aufenthaltstitel besitzt. Die 44-jährige Fahrerin lebt in Berlin und besitzt eine gültige Niederlassungserlaubnis. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Personen übernehmen und ermittelt wegen der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes sowie wegen der Beihilfe dazu.

Wegen der gleichen Delikte müssen sich zwei weitere Vietnamesen verantworten, die die Bundespolizei am 27. Mai 2026 um 01:50 Uhr in der Grenzkontrollstelle der Zittauer Friedensstraße festgestellt hat. Ein 24-jähriger in Tschechien lebender Vietnamese war mit seinem Skoda Superb aus Polen kommend eingereist und hatte einen 35-jährigen Landsmann als Beifahrer dabei, der keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente besitzt. Sollten sich im Rahmen der laufenden Ermittlungen Hinweise für eine organisierte Tat ergeben, für die der Fahrer einen Vermögensvorteil bekommen sollte, muss er sich wegen des Einschleusens von Ausländern verantworten.

Für die beiden unerlaubt Eingereisten ist eine Zurückweisung nach Polen und Tschechien geplant.

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