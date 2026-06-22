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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260622 - 0786 Frankfurt-BAB 3: Verkehrsunfall mit kurzzeitiger Vollsperrung

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (21. Juni 2026) ereignete sich auf der BAB 3 am Offenbacher Kreuz ein schwerer Verkehrsunfall, weshalb die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden musste.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhren gegen 15:20 Uhr ein 31-jähriger Fahrer eines Mercedes, ein 28-jähriger Fahrer eines Opel und ein 25-jähriger Fahrer eines Cupra die Autobahn 3 aus Köln kommend in Fahrtrichtung Würzburg. Auf Höhe des Offenbacher Kreuzes ordneten sich der Fahrer des Cupra und des Opel auf der Parallelfahrbahn ein, um im weiteren Verlauf auf die BAB 661 in Richtung Oberursel zu wechseln. Verkehrsbedingt mussten dort beide ihre Geschwindigkeit verringern.

Der Fahrer des Mercedes befuhr die rechts daneben verlaufende Verbindungsspur zur BAB 661 in Richtung Egelsbach an den wartenden Fahrzeugen auf der Parallelspur vorbei. Kurz bevor diese Spur baulich getrennt wird, soll der 31-Jährige nach links auf die Parallelspur gewechselt haben und auf den wartenden Opel aufgefahren sein. Anschließend kollidierte der Mercedes mit dem davorstehenden Cupra.

Der 31-jährige Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten später abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurden die beiden Abfahrtsspuren zur BAB 661 von 15:35 bis 16:30 Uhr voll gesperrt.

Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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