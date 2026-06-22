Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260622 - 0787 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raub von Bargeld - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Am frühen Sonntagmorgen (21. Juni 2026) ereignete sich im Bahnhofsviertel ein Raub zum Nachteil eines 41-jährigen Mannes, der dadurch verletzt wurde.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der 41-Jährige gegen 02:50 Uhr in der Kaiserstraße und erwarb in einem dortigen Kiosk ein Bier und steckte sich sein restliches Bargeld im unteren dreistelligen Bereich in seine Hosentasche. Dies konnte durch den unbekannten Räuber beobachtet werden, dieser forderte die Herausgabe des Bargelds. Als der 41-Jährige dies verneinte, soll der Tatverdächtige den Mann geschlagen haben, woraufhin er zu Boden gegangen sein soll. In diesem Moment habe der Tatverdächtige in die Hosentasche des Geschädigten gegriffen, das Bargeld entwendet haben und anschließend über die Kaiserstraße in Richtung Weserstraße geflüchtet sein.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 40-45 Jahre alt, nordafrikanisches Erscheinungsbild, trug eine Lesebrille, eine beige lange Hose und ein hellblaues Poloshirt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat unter der 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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