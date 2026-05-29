Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260529-1: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergheim (ots)

Ein Beifahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (28. Mai) in Bergheim sind zwei Männer (19, 74) schwer und ein Mann (66) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten den 19-Jährigen mit einem Rettungshubschrauber und den 74-Jährigen mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (19) eines Peugeot gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße (B) 477 von der Landesstraße (L) 361 in Richtung Glescher Straße gefahren. Gleichzeitig sei der Fahrer (74) eines BMW mit seinem Beifahrer (66) in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Peugeotfahrer von seiner Fahrspur nach links in den Gegenverkehr geraten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW. Durch die Wucht des Aufpralls sollen beide Autos mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert worden sein. Der BMW kollidierte dabei noch mit einem LKW, der hinter dem Peugeot ebenfalls in Richtung Glescher Straße unterwegs war. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den 74-Jährigen, der im BMW eingeklemmt war.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die B 477 bis etwa 21.20 Uhr. Die Uniformierten stellten das Handy des 19-Jährigen sicher. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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