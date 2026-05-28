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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260528-2: Autofahrer floh vor Polizeikontrolle und prallte gegen Ampelmast

Elsdorf (ots)

Unfallfahrer ohne Fahrerlaubnis - Blutprobe

In der Nacht zu Donnerstag (28. Mai) ist in Elsdorf ein alkoholisierter Autofahrer (44) vor einer Polizeikontrolle geflohen und nach wenigen Metern mit seinem Mercedes gegen einen Ampelmast gefahren.

Gegen 0.30 Uhr missachtete der 44-Jährige die Anhaltezeichen von Polizeikräften an einer Kontrollstelle auf der Landstraße (L) 276 in Höhe der Straße "An Gut Neuenhof". Statt anzuhalten beschleunigte er sein Fahrzeug stark und setzte seine Fahrt in Richtung Elsdorf fort. Die Polizistinnen und Polizisten eilten dem Flüchtigen hinterher, der bereits an der Kreuzung Eifelstraße und Jackerather Straße verunfallte. Er kam mit seinem Mercedes in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Stromkasten und kollidierte mit einem Ampelmast. Der 44-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die nacheilenden Beamtinnen und Beamten kontrollierten den Unfallverursacher. Sie stellten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der mittlerweile Beschuldigte nicht vorweisen.

Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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