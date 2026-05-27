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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260527-2: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Elsdorf (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (26. Mai) ist eine Fahrradfahrerin (57) in Elsdorf leicht verletzt worden. Eine beteiligte Autofahrerin oder ein beteiligter Autofahrer sei davongefahren. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sei die Fahrradfahrerin gegen 10.40 Uhr auf der Köln-Aachener-Straße aus Richtung Mittelstraße in Richtung Maarstraße unterwegs gewesen. Auf Höhe der Hausnummer 159 sei ihr ein hellgraues Auto entgegengekommen. Der Fahrer oder die Fahrerin habe angezeigt nach links abzubiegen. Die 57-Jährige habe ebenfalls beabsichtigt links abzubiegen. Als sie bemerkt habe, dass das Auto weiter geradeaus gefahren sei, habe sie ihr Rad zurückgelenkt und sei dabei gestürzt.

Die Geschädigte schilderte das Geschehen auf einer Polizeiwache. Die Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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