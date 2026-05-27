Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260527-1: Einbruch in Lottokiosk - Zeugensuche

Frechen (ots)

Zutritt über benachbartes Geschäft

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen zwischen Samstagabend (23. Mai) und Dienstagmorgen (26. Mai) in eine Lottoannahmestelle in Frechen eingebrochen sein und Zigaretten entwendet haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Eine Mitarbeiterin habe am Dienstag gegen 6 Uhr bemerkt, dass diverse Zigarettenpackungen in dem Geschäft an der Doktor-Tusch-Straße fehlten. Mitarbeiter sollen den Laden am Samstag gegen 20 Uhr verschlossen haben. Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten stellten Hebelmarken an der Eingangstür eines benachbarten Geschäfts fest. Nach derzeitigem Sachstand sollen sich die Täter darüber Zutritt zum Lottokiosk verschafft haben.

Die Beamtinnen und Beamten dokumentierten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

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