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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260526-3: Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen Rennradfahrern

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Jugendlicher leicht verletzt

Zur Klärung eines Verkehrsunfallhergangs suchen die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats derzeit nach einem Rennradfahrer mit sportlicher Statur und blonden Haaren. Der etwa 30 Jahre alte Mann soll an einem Verkehrsunfall am Samstag (23. Mai) mit einem weiteren Fahrradfahrer (15) beteiligt gewesen sein. Er sei etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, habe ein weißes Outfit getragen und sei mit einem weißen Carbonrennrad der Firma Canyon unterwegs gewesen. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sei der 15-Jährige gegen 9.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben der Kreisstraße (K) 44 von Liblar in Richtung Lechenich gefahren. Im Bereich einer Autobahnbrücke sei er aus bislang ungeklärtem Grund mit einem Rennradfahrer kollidiert. Nach einem Gespräch sei der Mann ohne die Herausgabe seiner Daten weitergefahren. Die Fahrräder sollen bei dem Zusammenstoß beschädigt worden sein.

Der 15-Jährige schilderte den Sachverhalt auf einer Polizeiwache. Die Polizeikräfte fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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