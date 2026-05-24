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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten in Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Auf der Neusser Straße in Bedburg kam es am späten Samstagnachmittag (23.05.2026, 17:33 Uhr) zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Kurz darauf ereignete sich in unmittelbarer Nähe auf der L279 ein weiterer Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Laut ersten Erkenntnissen befuhr am 23.05.2026 gegen 17:33 Uhr eine 43 Jahre alte Audi-Fahrerin die Neusser Straße in Fahrtrichtung Bedburg-Kaster. Zeitgleich fuhr eine 29-Jährige mit ihrem Dacia auf der Neusser Straße in entgegengesetzter Richtung aus Fahrtrichtung Bedburg-Kaster kommend und beabsichtigte nach links auf die L279 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort und brachten sie anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Abfahrt der L279 für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis ca. 19:00 Uhr ab.

Ein 69-Jähriger Autofahrer beabsichtigte gegen 18:17 Uhr die Unfallstelle auf der Neusser Straße über die L279 zu umfahren und stieß dabei mit dem Motorrad eines 30-Jährigen zusammen, der die L279 in Fahrtrichtung Grevenbroich befuhr. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und musste zur Behandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch hier wurden beide Fahrzeuge abgeschleppt. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsstoffen wurde eine Spezialfirma beauftragt. Dazu musste die Fahrbahn bis etwa 21:00 Uhr gesperrt werden.

Die Beamtinnen und Beamten fertigten zu beiden Verkehrsunfällen jeweils eine Verkehrsunfallanzeige. (pk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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