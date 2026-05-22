Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260522-1: Verkehrsunfall mit drei Autos und einem Motorrad

Pulheim (ots)

Zwei Personen leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (21. Mai) in Pulheim ist ein Autofahrer (91) in verkehrsbedingt stehende Fahrzeuge gefahren. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Laut ersten Erkenntnisse ist der 91-Jährige gegen 19 Uhr mit seinem Ford auf der Kreisstraße (K) 9 von Pulheim in Richtung Köln-Esch gefahren. Im Bereich einer Baustelle sollen drei Autos und ein Motorrad an einer roten Ampel gewartet haben. Der Senior habe den Motorradfahrer, der als letzter in der Reihe gestanden habe, am Fuß gestreift und sei anschließend gegen den letzten Wagen der wartenden Autos gestoßen. Er haben sich mit seinem Fahrzeug gedreht und sei im Grünstreifen rechts der Fahrbahn zum Stehen gekommen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei Autos ineinandergeschoben. Hierbei verletzte sich eine Beifahrerin leicht. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort und brachten den Senior in ein Krankenhaus.

Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 20.15 Uhr ab. Die Beamtinnen und Beamten dokumentierten Unfallspuren, hielten die Aussagen der Beteiligten fest und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (hw)

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