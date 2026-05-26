PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260526-1: Dreiradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pulheim (ots)

Auto erfasste elektrisches Dreirad

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (23. Mai) in Pulheim-Dansweiler ist der Fahrer (87) eines elektrischen Dreirads schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (66) eines Mercedes gegen 18.15 Uhr auf dem Feldweg "Brunnenhof" in Richtung Landesstraße (L) 91 gefahren. Gleichzeitig sei der 87-Jährige auf der L 91 von Glessen in Richtung Dansweiler unterwegs gewesen. Die 66-Jährige habe beabsichtigt, nach links in Richtung Glessen abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Senior.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 19.40 Uhr. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 08:32

    POL-REK: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten in Bedburg

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Auf der Neusser Straße in Bedburg kam es am späten Samstagnachmittag (23.05.2026, 17:33 Uhr) zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Kurz darauf ereignete sich in unmittelbarer Nähe auf der L279 ein weiterer Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Laut ersten Erkenntnissen befuhr am 23.05.2026 gegen 17:33 Uhr eine 43 Jahre alte Audi-Fahrerin die Neusser ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 14:03

    POL-REK: 260522-2: Falsche Bankmitarbeiter betrogen Senioren

    Frechen (ots) - Polizei warnt vor dreister Masche und rät skeptisch zu bleiben In Frechen haben Täter zwei Geschädigte am Donnerstag (21. Mai) um Vermögen betrogen, indem sie sich als Bankmitarbeitende ausgegeben haben und unter einem dreisten Vorwand Geld durch Abbuchungen erlangt haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 11:55

    POL-REK: 260522-1: Verkehrsunfall mit drei Autos und einem Motorrad

    Pulheim (ots) - Zwei Personen leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (21. Mai) in Pulheim ist ein Autofahrer (91) in verkehrsbedingt stehende Fahrzeuge gefahren. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Laut ersten Erkenntnisse ist der 91-Jährige gegen 19 Uhr mit seinem Ford auf der Kreisstraße (K) 9 von Pulheim in Richtung Köln-Esch gefahren. Im Bereich einer Baustelle sollen drei Autos und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren