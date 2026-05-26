Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260526-1: Dreiradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pulheim (ots)

Auto erfasste elektrisches Dreirad

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (23. Mai) in Pulheim-Dansweiler ist der Fahrer (87) eines elektrischen Dreirads schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (66) eines Mercedes gegen 18.15 Uhr auf dem Feldweg "Brunnenhof" in Richtung Landesstraße (L) 91 gefahren. Gleichzeitig sei der 87-Jährige auf der L 91 von Glessen in Richtung Dansweiler unterwegs gewesen. Die 66-Jährige habe beabsichtigt, nach links in Richtung Glessen abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Senior.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 19.40 Uhr. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

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