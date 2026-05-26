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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260526-2: Jugendliche versuchten Stand-up-Paddle-Boards zu stehlen

Brühl (ots)

Zeugin rief die Polizei

Eine aufmerksame Zeugin hat am Sonntagabend (24. Mai) in Brühl-Heide mehrere verdächtige Jugendliche bei dem Versuch, Stand-up-Paddle-Board zu stehlen, beobachtet und die Polizei verständigt. Alarmierte Polizeikräfte trafen im Rahmen der Fahndung zwei Verdächtige (beide 15) an.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Jugendlichen gegen 19.30 Uhr drei Stand Up Paddle vom Strandabschnitt des Bleibtreusees an sich genommen haben. Die Zeugin habe gesehen, wie sie die Luft aus den Wassersportgeräten entlassen und sie zum Abtransport zusammengerollt haben. Weil die Boards offensichtlich vom ansässigen Verleiher stammten, habe sie die Gruppe angesprochen. Die Jugendlichen sollen sofort die Flucht ergriffen haben. Es sei ihr jedoch gelungen, zwei der Verdächtigen kurzzeitig festzuhalten.

Alarmierten Polizisten trafen im Rahmen der Fahndung, auch dank der guten Personenbeschreibung der Zeugin, erst einen und später einen weiteren Tatverdächtigen an. Sie hielten die Aussagen der nunmehr Beschuldigten fest und übergaben die Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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