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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260528-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Hürth (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern. Sie sollen am Mittwochabend (27. Mai) in eine Wohnung in Hürth-Hermülheim eingebrochen sein. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sie Bargeld entwendet haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe die Geschädigte die Wohnung am Deutschen Ring gegen 19 Uhr verlassen. Als sie gegen 21.30 Uhr zurückkehrte, habe sie bemerkt, dass die Wohnung durchsucht worden war.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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