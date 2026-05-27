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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260527-3: Polizeikräfte stellten Einbrecher

Frechen (ots)

Zeugin beobachtete Täter

Eine aufmerksame Zeugin hat in der Nacht zu Mittwoch (27. Mai) in Frechen einen Einbrecher (35) bei der Tatausführung beobachtet und die Polizei verständigt. Einsatzkräfte stellten den Mann nach kurzem Fluchtversuch.

Gegen 3.50 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie einen Mann beobachtet, der versuche, die Tür zu einer Garage in der Elisabethstraße aufzubrechen. Dank der guten Personenbeschreibung gelang es den Einsatzkräften, den Verdächtigen im Rahmen der Fahndung anzutreffen. Bei Erblicken des Streifenwagens rannte der 35-Jährige sofort los. Zwei Polizisten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und stoppten den Mann nach wenigen Metern.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten unter anderem ein Taschenmesser, einen Schraubendreher und auch Betäubungsmittel. Kriminalbeamtinnen und -beamte sicherten noch in der Nacht Spuren am Tatort und stellten die potenziellen Einbruchswerkzeuge sicher.

Der nunmehr Beschuldigte muss sich in einem Verfahren wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls und einem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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