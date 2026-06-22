Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260622 - 0789 Frankfurt: "Mainova IRONMAN European Championship 2026" in Frankfurt am Main - Hinweise der Polizei Hessen

Frankfurt (ots)

Am Sonntag, den 28.06.2026, findet der "Mainova IRONMAN European Championship 2026" in Frankfurt am Main statt.

Der Langdistanz-Triathlon besteht aus 3,8 km Schwimmen, 178 km Radfahren und einem abschließenden Marathon über 42,2 km.

Der IRONMAN beginnt mit der Auftaktdisziplin "Schwimmen" im Strandbad Langener Waldsee. Der Startschuss der Profis erfolgt hier um 06:20 Uhr. Die Disziplin "Radfahren" startet direkt im Anschluss, im Bereich des Langener Waldsees und führt in zwei Runden über 178 km durch die Landkreise Offenbach, Main-Kinzig-Kreis und Wetterau. Die abschließende Disziplin "Laufen" über eine Marathondistanz startet im Bereich des "Mainkai" in Frankfurt am Main und führt über insgesamt vier Runden ober- und unterhalb des Mains zum Ziel im Bereich des Römerberg. An der diesjährigen Veranstaltung nehmen etwa 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt teil. Die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bereits gegen 13:55 Uhr im Zielbereich erwartet. Mit dem Zieleinlauf der letzten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist gegen 22:00 Uhr zu rechnen.

Bereits im Zeitraum von Dienstag, den 23.06.2026, bis Montag, den 29.06.2026, kommt es aufgrund von Auf- und Abbauarbeiten zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperren auf den Straßen Mainkai und Untermainkai.

Am Veranstaltungstag wird es ab 03:30 Uhr zu weiteren umfangreichen Straßensperrungen in Frankfurt am Main sowie in den Landkreisen Offenbach, Main-Kinzig und Wetterau kommen. Die erforderlichen Verkehrsmaßnahmen erstrecken sich in der Frankfurter Innenstadt bis in die späten Abendstunden. Hiervon werden auch einige Parkhäuser in der Innenstadt betroffen sein, so dass diese nur eingeschränkt erreich- und nutzbar sind. Darüber hinaus kann es zu Beeinträchtigungen im Personennahverkehr kommen.

Informationen zur Verkehrslage erhalten Sie unter anderem auf der Internetseite des Veranstalters (https://www.ironman.com/im-frankfurt-course) oder auf der Internetseite der Stadt Frankfurt am Main (https://frankfurt.de/themen/sport/sportevents/mainova-ironman-european-championship-frankfurt). Informationen zum Personennahverkehr bieten die Webseiten von traffiQ (https://www.traffiq.de/) und dem Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV (https://www.rmv.de/c/de/start/frankfurt).

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Anlässlich der Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt 2026 rät die Frankfurter Polizei Kraftfahrzeugführerinnen und -führern, die Innenstadt nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Aufgrund des Verlaufs der Radstrecke auf der Friedberger Landstraße (von der Stadtgrenze bis in die Innenstadt) ist eine Verkehrsanbindung der östlich und westlich von der Friedberger Landstraße gelegenen Stadtteile nur durch eine Umleitung über die Bundesautobahn 661 möglich. Die Polizei möchte darauf hinweisen, dass Ausflugsziele wie beispielsweise der Frankfurter Zoo nicht durch die Innenstadt erreichbar sind und bittet, vor Fahrtantritt Informationen zu den Verkehrsbeeinträchtigungen einzuholen.

Für die Fortbewegung im Stadtgebiet wird die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel dringend empfohlen.

Wir wünschen allen Sportlerinnen und Sportlern einen erfolgreichen Triathlon!

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