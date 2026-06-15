Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle von E-Scooter-Fahrer führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln

Bernkastel-Kues (ots)

Am 14.06.2026 kontrollierte eine Streife der Polizei Bernkastel-Kues gegen 23:00 Uhr im Bereich der Römerstraße in Neumagen-Dhron einen 48jährigen E-Scooter-Fahrer. Es stellte sich heraus, dass dieser für den Roller keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatte. Zudem stand dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte eine erlaubte Menge an Cannabis mit, für deren Herkunft er keine plausible Erklärung machen konnte. Der Fahrer musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen.

Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf weitere Betäubungsmittel in dessen Wohnung, weshalb eine Durchsuchung angeordnet wurde. Tatsächlich fanden sich hier synthetische Rauschmittel, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Der Mann wird sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten müssen.

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