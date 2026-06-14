POL-PDWIL: Sachbeschädigung an parkendem PKW

Niersbach (ots) - Am 13.06.2026 gegen 17:40 Uhr erhielten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei Kenntnis vom Brand eines Carports in der Straße "Auf Birket" in Niersbach. Vor Ort konnte folgendes festgestellt werden. Ein 70-jähriger Bewohner des Anwesens war mit heimwerklichen Arbeiten in seinem Werkraum beschäftigt gewesen, als durch eine Lötlampe plötzlich ein Feuer entstanden sei. Er habe noch eigene Löschmaßnahmen mittels Feuerlöscher durchgeführt, konnte ...

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