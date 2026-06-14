POL-PDWIL: Sachbeschädigung an parkendem PKW
Jünkerath (ots)
In dem Zeitraum vom 13.06.2026, 22:00 Uhr, bis zum 14.06.2026, 09:00 Uhr, ist es im Kiefernweg in Jünkerath zu einer Beschädigung an einem dort abgestellten PKW der Marke Hyundai gekommen. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ein Kratzer an der beifahrerseitigen Karosserie verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Sachbearbeiterin: Müller, PK'in
Tel.-Nr.: 06551/942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
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