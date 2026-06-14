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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an parkendem PKW

Jünkerath (ots)

In dem Zeitraum vom 13.06.2026, 22:00 Uhr, bis zum 14.06.2026, 09:00 Uhr, ist es im Kiefernweg in Jünkerath zu einer Beschädigung an einem dort abgestellten PKW der Marke Hyundai gekommen. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde ein Kratzer an der beifahrerseitigen Karosserie verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Sachbearbeiterin: Müller, PK'in
Tel.-Nr.: 06551/942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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  • 14.06.2026 – 08:35

    POL-PDWIL: Brand eines Carports

    Niersbach (ots) - Am 13.06.2026 gegen 17:40 Uhr erhielten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei Kenntnis vom Brand eines Carports in der Straße "Auf Birket" in Niersbach. Vor Ort konnte folgendes festgestellt werden. Ein 70-jähriger Bewohner des Anwesens war mit heimwerklichen Arbeiten in seinem Werkraum beschäftigt gewesen, als durch eine Lötlampe plötzlich ein Feuer entstanden sei. Er habe noch eigene Löschmaßnahmen mittels Feuerlöscher durchgeführt, konnte ...

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