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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Randaliererin im Krankenhaus, Hausfriedensbruch und Diebstahl aus Fahrzeug, Täterin ermittelt

Wittlich (ots)

Am 13.06.2026 gegen 02:07 Uhr meldete sich das Krankenhaus Wittlich und teilte mit, dass eine 31-jährige Patientin, welche zunächst eingeliefert worden sei, plötzlich randaliert habe.

Im Beisein der Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass die Person mit über 1,6 Promille erheblich alkoholisiert war.

Nach Untersuchung wurde sie aus dem Krankenhaus und den polizeilichen Maßnahmen entlassen, nachdem sie das Krankenhauspersonal durch Tritte leicht verletzt hatte.

Gegen 12:58 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten sodann Kenntnis von einem Einbruch in einen Personenkraftwagen und einen Hausfriedensbruch auf einem Grundstück in der "Alten Chaussee" in Wittlich.

Nach Tatortaufnahme und Sichtung von Überwachungskameras auf dem Grundstück, konnte die 31-Jährige als Täterin identifiziert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen die 31-Jährige eingeleitet. Die genaue Schadenshöhe bei dem Einbruch in den Personenkraftwagen konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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