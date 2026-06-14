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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradkontrolle

Oberscheidweiler (ots)

Am 13.06.2026 zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr führten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung umliegender Dienststellen eine stationäre Kontrollstelle in der Trierer Straße in Oberscheidweiler durch.

Hier lag der Schwerpunkt der Kontrolltätigkeit auf dem motorisierten Zweiradverkehr.

Insgesamt wurden 64 Motorräder und deren Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen überprüft; es wurden erfreulicherweise nur wenige und kleinere Beanstandungen festgestellt.

Es kam zur Aussprache von sechs Verwarnungen wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten und dem Ausstellen von vier Mängelberichten wegen kleinerer Mängel an den Fahrzeugen.

Die Kontrolle kam sowohl bei den kontrollierten Fahrern und Fahrerinnen, als auch bei den Anwohnern und Anwohnerinnen positiv an. Es ergaben sich zahlreiche gute Gespräche mit den Beamtinnen und Beamten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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