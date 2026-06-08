Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich

Wittmund - Norderney - Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Landkreis Aurich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund

Norderney - Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen und verdeckten polizeilichen Maßnahmen ist es Einsatzkräften der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund am Mittwoch gelungen, einen mutmaßlichen Drogenhändler auf Norderney festzunehmen. Im Zuge der Maßnahmen durchsuchten die Beamten zudem zwei Wohnungen auf der Insel. Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte unter anderem Kokain, verschiedene Cannabisprodukte, Bargeld sowie mehrere Hieb- und Stichwaffen und Pfefferspray sicher. Das Amtsgericht Aurich ordnete am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich gegen den auf Norderney wohnhaften Beschuldigten den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zu möglichen weiteren Tatbeteiligten dauern an.

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