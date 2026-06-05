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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfallflucht

In Friedeburg ist am Mittwoch ein Unfallverursacher geflüchtet. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedeburger Hauptstraße stieß zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen blauen VW Variant. Der Pkw wurde dadurch im vorderen linken Bereich beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04465 945780 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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