Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Friedeburg - Unfallflucht
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Friedeburg - Unfallflucht
In Friedeburg ist am Mittwoch ein Unfallverursacher geflüchtet. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedeburger Hauptstraße stieß zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen blauen VW Variant. Der Pkw wurde dadurch im vorderen linken Bereich beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04465 945780 entgegen.
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