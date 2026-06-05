POL-AUR: Friedeburg - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots) - Norderney - Brand Auf Norderney hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache brach gegen 2.15 Uhr in der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße ein Feuer aus. Alle Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Bewohner wurden für die Nacht anderweitig untergebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache ...

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