Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: EINLADUNG zum Vor-Ort Pressetermin: Auftakt der Initiative "Red Farmer" mit Landwirtschaftsministerin und Schirmherrin Cornelia Schmachtenberg

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Kiel (ots)

Die nachfolgende Presseeinladung wurde bereits in der vergangenen Woche über den Presseverteiler des Bauernverbandes SH versendet und wird auf diesem Wege nochmals zur Erinnerung beziehungsweise zur möglichst vollständigen Erreichung aller Adressaten verschickt. Es handelt sich um denselben Pressetermin, daher kann es sein, dass Sie diese Einladung doppelt erhalten.

Wann: Freitag, den 29. Mai 2026 ab 10:45 Uhr bis ca. 12:00 Uhr

Wo: Steinfurther Weg 4-6, 24247 Mielkendorf

Was: Auftakt der Initiative "Red Farmer" mit Landwirtschaftsministerin und Schirmherrin Cornelia Schmachtenberg, Vize-Bauernpräsident Malte Jacobsen, Landesbrandmeister Jörg Nero und dem Präsidenten des Landesverbandes der Lohnunternehmer Hans-Jürgen Kock

Grußworte, Vorführung von im Einsatz erprobter Technik durch Lohnunternehmer und Freiwillige Feuerwehr, anschließend Zeit für O-Töne

"Red Farmer" in Schleswig-Holstein: Landwirte und Feuerwehren stärken Zusammenarbeit - Landwirtschaftsministerin und Schirmherrin Cornelia Schmachtenberg unterstützt Auftaktveranstaltung in Mielkendorf

Am Freitag, den 29. Mai 2026 wird die Initiative "Red Farmer" offiziell bei einem Pressetermin in Mielkendorf von Landwirtschaftsministerin und Schirmherrin Cornelia Schmachtenberg, Vize-Bauernpräsident Malte Jacobsen, Landesbrandmeister Jörg Nero und dem Präsidenten des Landesverbandes der Lohnunternehmer Hans-Jürgen Kock vorgestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Mielkendorf veranschaulicht zusammen mit einem Gespann bestehend aus Trecker und einem mit Wasser gefüllten Güllefass des Lohnunternehmers Christoph Ingwersen, wie die Zusammenarbeit in einer Einsatzsituation auf dem Feld mit bereits erprobter Technik funktionieren kann.

Landwirtschaftsministerin und Schirmherrin Cornelia Schmachtenberg betont: "Die Initiative Red Farmer zeigt eindrucksvoll, wie stark der Zusammenhalt im ländlichen Raum ist. Unsere Landwirtinnen und Landwirte kennen die Herausforderungen von Trockenheit, Vegetations- und Flächenbränden aus eigener Erfahrung - und sie sind bereit, ihre Technik, ihr Wissen und ihren Einsatz freiwillig in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Die enge Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Feuerwehr stärkt den Schutz von Menschen, Tieren und Natur gleichermaßen. Red Farmer verbindet praktisches Engagement mit moderner Vernetzung und macht sichtbar, wie Verantwortung vor Ort gelebt wird. Deshalb übernehme ich sehr gerne die Schirmherrschaft für dieses wichtige Projekt in Schleswig-Holstein."

Vize-Bauernverbandspräsident Malte Jacobsen ist begeistert: "Der ländliche Raum ist auf die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren angewiesen. Ein brennendes Strohlager, ein schwelender Kamin oder ein Unfall fordern das Engagement der Feuerwehren. Landwirte sind häufig selbst aktiv bei den Feuerwehren und unterstützen mit ihrer Technik bei besonderen Einsätzen. Durch die Entwicklung dieser Datenbank können Feuerwehren und Landwirte im Ernstfall noch besser zusammenarbeiten und schnell helfen. Umso mehr begrüßen und unterstützen wir die Initiative `Red Farmer`."

Landesbrandmeister Jörg Nero, der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbands Schleswig-Holstein, begrüßt die Zusammenarbeit: "Feuerwehr und Landwirtschaft sind insbesondere im ländlichen Raum seit jeher eng miteinander verbunden. Gerade in besonderen Einsatzlagen kann der schnelle Zugriff auf landwirtschaftliche Ressourcen und Technik ein entscheidender Vorteil sein. Mit Red Farmer steht uns nun auch in Schleswig-Holstein ein Portal zur Verfügung, das einen unkomplizierten Überblick über verfügbare Gerätschaften und Unterstützung ermöglicht, um im Einsatzfall gezielt darauf zurückgreifen zu können. Mein Dank gilt allen Landwirtinnen und Landwirten, die sich bereits registriert haben oder dies künftig tun, um den Feuerwehren im Land bei Bedarf zur Seite zu stehen."

Präsident des Lohnunternehmerverbandes Schleswig-Holstein Hans-Jürgen Kock sagt: "Die Initiative `Red Farmer` sorgt dafür, die Potenziale im ländlichen Raum zu bündeln und stärkt die Feuerwehren bei Einsätzen. Wir Lohnunternehmer unterstützen diese Initiative mit viel Engagement und leistungsstarker Technik!".

Hintergrund: Inspiriert von einer Idee im Kreisfeuerwehrverband Main-Spessart entstand die Initiative Red Farmer in der Süd-Pfalz und hat sich inzwischen in ganz Rheinland-Pfalz sowie in Bayern als feste Größe behauptet. Mit Unterstützung des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein, dem Bauernverband Schleswig-Holstein und dem Landesverband der Lohnunternehmer ist die Initiative jetzt auch in Schleswig-Holstein einsatzbereit!

Ziel der ehrenamtlichen Initiative Red Farmer ist es, die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren und Landwirten zu stärken und Unterstützungsangebote von Seite der Landwirtschaft zu bündeln. In dem Onlineportal www.redfarmer.eu können sich Landwirte und Lohnunternehmer mit ihrem Standort und Telefonnummer registrieren. Sie hinterlegen und verwalten dort ihre Maschinen und Geräte, die für einen Feuerwehreinsatz nützlich sind. Im Ernstfall können ausgewählte Feuerwehrkräfte (Feuerwehrführungskräfte auf Kreisebene haben Zugangsdaten zum Portal www.Redfarmer.eu erhalten. Außerdem stehen die Leitstellen als Backoffice Lösung zur Kontaktvermittlung bereit.) auf die Daten zugreifen und somit Kontakt zu Landwirten aufnehmen. Hilfreiche Geräte sind beispielsweise ein Grubber für die Eingrenzung von Flächenbränden aber auch um Wasser- oder Güllefässer, die beim Löschwassertransport hilfreich sind. Geräte wie Teleskoplader, Bagger, Anhänger oder Zugfahrzeuge können in speziellen Einsatzlagen wie Hochwasser oder im Katastrophenschutz ebenfalls hilfreich sein und sollten registriert werden. Bei einem Anruf der Feuerwehr kann der Helfer entscheiden, ob er zu dem Zeitpunkt die Feuerwehr mit seinem Gerät unterstützen kann, es besteht keine Verpflichtung. Kann der Helfer unterstützen, erfolgt die Verpflichtung über die Einsatzleitung der Feuerwehr. Somit ist der Landwirt/Lohnunternehmer wie bisher unfallversichert und er kann eine Kostenerstattung bei der jeweiligen Gemeinde geltend machen. Was bereits seit vielen Jahren im kleinen Kreis über persönliche Kontakte funktioniert, soll nun mit Hilfe des Portals auch auf einer höheren Ebene angewendet werden können: Insbesondere bei großen Einsatzlagen wie z.B. im Katastrophenschutz ist es erforderlich, Helfer aus entfernteren Gegenden kontaktieren zu können, da womöglich die näheren Helfer selbst von der Schadenslage betroffen sein können. Somit wird durch das Portal die Kontaktherstellung zwischen Landwirten/Lohnunternehmern und Feuerwehr auch über große Entfernungen vereinfacht und sichergestellt.

Um Anmeldung wird gebeten: m.schwerdtfeger@bvsh.net

Weitere Informationen:

Für den Landesfeuerwehrverband Mareike Dahms, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, 0431 - 2000 82 16

Für den Bauernverband Schleswig-Holstein Maike Schwerdtfeger, Pressesprecherin, 0172 - 408 49 65

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