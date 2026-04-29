Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Presseinladung: landesweites Fitness-Projekt der Feuerwehren in Schleswig-Holstein "FitQuerBeet" erreicht nach einem Jahr großes Finale in Flensburg

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Kiel (ots)

Ein Jahr, unzählige Kilometer und hunderte motivierte Feuerwehrleute: Ein außergewöhnliches Fitnessprojekt der Feuerwehren in Schleswig-Holstein erreicht sein großes Finale. Nach rund einem Jahr unterwegs quer durch das gesamte Bundesland kommt der "FitQuerBeet"-Rucksack am 02. Mai 2026 in Flensburg an.

Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (LFV SH) und die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse Nord (HFUK Nord) laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein, beim feierlichen Zieleinlauf dabei zu sein.

Worum geht es? Mit der Aktion "FitQuerBeet" ist es gelungen, Feuerwehrleute in ganz Scheswig-Holstein für mehr Bewegung und Gesundheit zu begeistern. Seit dem 01. Mai 2025 wurde ein mit GPS-Sender, nützlichen Tipps und einem Logbuch ausgestatteter Rucksack von Feuerwehr zu Feuerwehr weitergegeben. Ob per Fahrrad, zu Fuß, auf dem SUP oder schwimmend: Der Rucksack legte Etappe für Etappe - ausschließlich mit reiner Muskelkraft - quer durch Schleswig-Holstein zurück. Dank des integrierten GPS-Senders konnte jederzeit online eingesehen werden, wo sich der Rucksack gerade befindet und welche Strecke er bereits zurückgelegt hat.

Die ursprünglich auf sechs Monate angelegte Aktion entwickelte schnell eine enorme Dynamik und wurde auf ein Jahr verlängert. Zahlreiche Wehren beteiligten sich nicht nur beim sportlichen Transport des Rucksacks, sondern auch mit kreativen Beiträgen in den sozialen Medien und stärkten zudem die Gemeinschaft und das Netzwerk innerhalb der Feuerwehrfamilie.

Zieleinlauf in Flensburg

Der finale Abschnitt endet bei der Freiwilligen Feuerwehr Jürgensby in Flensburg.

Geplanter Ablauf am 02. Mai 2026:

- ab ca. 10:00 Uhr: Beginn der Veranstaltung

- ab ca. 10:15 Uhr: Begrüßung und Informationen durch die Organisatoren

- ab ca. 10:30 Uhr: Start der vorletzten Etappe mit unserer Sportlergruppe, Darstellung des aktuellen Standortes des "Staffelholz" (Rucksack) auf Bildschirm des LFV-Info-Truck

- ab ca. 11:00 Uhr: Beginn der Schlusstappe unter Beteiligung von Kinder- und Jugendfeuerwehr, aktiver Einsatzabteilung und Ehrenabteilung

- ab ca. 11:15 Uhr: Eintreffen der vier Schlussläufer am Veranstaltungsgelände, diese steigen in einen Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr, der anschließend von der Sportlergruppe gemeinsam über die Ziellinie gezogen wird. Übrigens: Das Gesamtalter der letzten 4er-Startergruppe beträgt hierbei exakt 112 Jahre

- ab ca. 11:20 Uhr: Übergabe des Rucksacks an die Organisatoren und offizieller Abschluss der Aktion

- ab ca. 12:00 Uhr: Veranstaltungsende

Vor Ort werden unter anderem Landesbrandmeister Jörg Nero, der stellvertretende LFV-Vorsitzende Heiko Kaack sowie Stadtbrandmeister Mario Quade erwartet.

Ein besonderer Höhepunkt: Unter allen teilnehmenden Feuerwehren werden drei Gewinner ausgelost, die jeweils eine Kiste mit Fitnessausrüstung erhalten. Zudem liegt das Logbuch der Aktion zur Einsicht aus.

Für Rückfragen, weitere Informationen sowie zur Abstimmung möglicher Bild- und Filmaufnahmen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung (siehe Pressekontakt).

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