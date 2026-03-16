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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt in Justizvollzugsanstalt abgewendet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.03.2026 um 22:50 Uhr wurde eine 38-Jährige aus Neustadt/W. mit einem Toyota in der Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bekannt, dass gegen die Dame ein Haftbefehl vorlag. Diesen konnte die Neustadterin durch Zahlung des vierstelligen Betrages begleichen und somit die Fahrt in die Justizvollzugsanstalt abwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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