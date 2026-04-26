Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Landesfeuerwehrversammlung 2026: Gemeinsam klarkommen - Ministerpräsident und Innenministerin würdigen Engagement der Feuerwehren und übergeben Förderbescheid zur Stärkung der Resilienz

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Kiel (ots)

Neumünster, 25. April 2026 - "Zusammen kommen wir klar - nicht nur im Bevölkerungsschutz, sondern auch im Miteinander", betonte Landesbrandmeister Jörg Nero optimistisch auf der Landesfeuerwehrversammlung am Samstag (25. April 2026) in den Holstenhallen in Neumünster. Unter dem Motto "gemeinsam klarkommen", angelehnt an die Kampagne "KommKlar_SH" der schleswig-holsteinischen Landesregierung, kamen 145 Delegierte sowie Gäste aus Politik, Verwaltung und der Blaulichtfamilie zusammen.

Auch Ministerpräsident Daniel Günther und Innenministerin Magdalena Finke nahmen an der Versammlung teil. In seiner Rede ging Günther auf die veränderte Sicherheitslage ein, mahnte jedoch zur Besonnenheit: Es gehe nicht darum, Panik zu schüren, sondern die Bevölkerung mit einer "gelassenen Alarmbereitschaft" einzubinden. Für deutlichen Beifall sorgte sein Appell, Angriffe und Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften konsequent strafrechtlich zu verfolgen. (Weitere Zitate und Statements des Ministerpräsidenten sowie der Innenministerin Magdalena Finke finden sich in der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatskanzlei und des Innenministeriums.)

Gute Nachrichten hatte Ministerpräsident Daniel Günther ebenfalls im Gepäck: Er überreichte Landesbrandmeister Jörg Nero einen Förderbescheid zur Stärkung der Resilienz der Bevölkerung. Konkret ermöglicht die Förderung dem Landesfeuerwehrverband die Aufgabe zur die Präventions- und Aufklärungsarbeit zur Resilienzstärkung der Bevölkerung in Schleswig-Holstein zu unterstützen.

In seinem Jahresbericht zog Nero eine insgesamt positive Bilanz: "Das ehrenamtliche Engagement im gesamten Feuerwehrwesen - auch im Landesfeuerwehrverband - ist erfreulich hoch. Das ist ein starkes Zeichen für die Zukunft unserer Strukturen, für die Sicherheitsarchitektur unseres Bundeslandes und der Kommunen und zugleich ein klarer Motivationsschub für uns alle." Zugleich betonte er, den Blick nicht zu sehr auf das Negative zu richten, sondern verstärkt die eigenen Stärken und die der Feuerwehren in den Mittelpunkt zu stellen.

Dass die Feuerwehren in Schleswig-Holstein gut aufgestellt sind, zeigt sich auch in den stabilen Mitgliederzahlen. Trotz der Auswirkungen des demografischen Wandels und des schrittweisen Ausscheidens geburtenstarker Jahrgänge aus dem aktiven Dienst sorgen verlässliche Zahlen in den Jugendfeuerwehren und Kinderabteilungen für eine gesicherte Zukunft. Besonders erfreulich ist zudem der steigende Anteil von Frauen im Feuerwehrdienst: Allein im Jahr 2025 engagierten sich rund 200 Feuerwehrfrauen mehr als im Vorjahr.

Ein weiterer Höhepunkt der Versammlung war der "Talk zwischen den Meeren" mit R.SH-Moderator Fabian Pede. Im Mittelpunkt stand dabei unter anderem die Initiative "Red Farmer", eine Plattform zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Feuerwehr, die in Kürze in Schleswig-Holstein an den Start gehen soll. (Ein offizieller Pressetermin gemeinsam mit dem Landesbauernverband SH hierzu ist in Planung und wird rechtzeitig bekanntgegeben.)

Abschließend fasste Landesbrandmeister Nero zusammen: "Es kommt weiterhin darauf an, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen, damit Feuerwehrarbeit auch künftig Freude macht, Sicherheit schafft und Maßstab für professionelles Krisenmanagement bleibt."

Ehrungen, Beförderungen und neue Berufungen

Aufgrund ihrer langjährigen Verdienste als Mitarbeiterin im Landesfeuerwehrverband wurde Martha Demberg zum Ehrenmitglied des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein ernannt.

Folgende Feuerwehrkameraden wurden außerordentliches Engagement geehrt: - Schleswig-Holsteinisches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze: HFM Hannes Diedrichs von der FF Glückstadt und HLM Till Gumtz von der FF Alveslohe - Schleswig-Holsteinische Ehrennadel in Silber: Björn Carstensen - Schleswig-Holsteinische Ehrennadel in Gold: HFUK Nord Geschäftsführerin Gabriela Kirstein - Deutsches Feuerwehrehrenkreuz in Silber: Landesbrandmeister Jörg Nero (verliehen durch den Vizepräsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes Lars Oschmann)

Im Bereich der Facharbeit kam es zu folgenden personellen Veränderungen: Berufungen: - Stefan Kantel (Fachleiter Katastrophenschutz) - Florian Michael Schubert (Projektbetreuer Katastrophenschutz)

Weitere Fotos senden wir Ihnen auf Nachfrage (siehe Pressekontakt) gerne zu.

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